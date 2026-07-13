Температура воздуха в регионе окажется ниже климатической нормы

На начавшейся рабочей неделе Пензенская область будет находиться под влиянием высотного циклона, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 13 июля.

«Ожидаются осадки различной интенсивности, местами с грозами и порывистым ветром, кое-где с градом», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

По ее словам, температура воздуха станет постепенно понижаться и окажется ниже климатической нормы на 1-3 градуса.

В среднем днем будет +20...+25, по ночам ртутные столбики опустятся максимум до +10.

Погода в Пензенской области начала меняться уже в минувшие выходные. Из-за активной циклонической деятельности, поступления более влажных воздушных масс и близости атмосферных фронтов прошли кратковременные дожди с грозами и усилением ветра, жара отступила.