На проспекте Строителей ликвидировали пешеходный переход

Общество

На проспекте Строителей ликвидировали пешеходный переход
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На проспекте Строителей в Пензе ликвидировали нерегулируемый пешеходный переход в районе дома № 30 (вблизи пересечения с улицей Глазунова). Об этом во вторник, 30 июня, сообщило городское управление ЖКХ.

Решение было принято комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией.

На проспекте Строителей ликвидировали пешеходный переход

«Это обусловлено появлением очага аварийности на данном переходе. Он располагался на выезде с кругового перекрестка, и пешеходы часто оказывались в слепой зоне для водителей», - уточнили в УЖКХ.

Теперь пересечь дорогу можно по регулируемому переходу в 150 метрах от старой зебры.

Пензенцев попросили быть внимательными и выходить на проезжую часть только в местах, специально оборудованных для этого.

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