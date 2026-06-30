На проспекте Строителей ликвидировали пешеходный переход

На проспекте Строителей в Пензе ликвидировали нерегулируемый пешеходный переход в районе дома № 30 (вблизи пересечения с улицей Глазунова). Об этом во вторник, 30 июня, сообщило городское управление ЖКХ.

Решение было принято комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией.

«Это обусловлено появлением очага аварийности на данном переходе. Он располагался на выезде с кругового перекрестка, и пешеходы часто оказывались в слепой зоне для водителей», - уточнили в УЖКХ.

Теперь пересечь дорогу можно по регулируемому переходу в 150 метрах от старой зебры.

Пензенцев попросили быть внимательными и выходить на проезжую часть только в местах, специально оборудованных для этого.