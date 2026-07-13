14 июля жителей Пензенской области ждет дождливый день

14 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность, будут идти кратковременные дожди, местами с грозами, возможен град, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +10...+15 градусов. Днем ртутные столбики поднимутся до +20...+25. К ночи на среду прогнозируется +11...+16, осадки сохранятся.

На протяжении суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, при грозе его порывы могут усилиться до 15-18 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе Пензенская область окажется под влиянием высотного циклона.

В старину подмечали: если 14 июля звезды очень ярко мерцают на ночном небе, а утром видны тучи, будет сильная гроза.