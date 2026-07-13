На ул. Кирова благоустраивают сквер у здания областного правительства

На улице Кирова в Пензе полным ходом ведется благоустройство сквера у здания областного правительства. Речь идет о территории вокруг памятника Александру Баталину, установленного в прошлом году.

В марте городское управление капитального строительства через электронный аукцион подыскало подрядчика, который занялся проектом обновления данного участка и выполнением работ за 13 585 390 рублей.

Здесь планируется заменить тротуарную плитку на площади 144 кв. м и бордюры, отремонтировать подпорные стенки и облицевать их гранитной плиткой, установить 3 парковых светильника, скамейки со спинкой, урны, подсветить памятник Баталину, выполнить озеленение на площади 480 кв. м с ревизией существующих растений.

Закончить все работы намечено до 31 августа 2026 года.

Изначально сквер находился в собственности города, в мае было принято решение о передаче его в собственность региона. Благоустройство началось после оформления всех необходимых документов.