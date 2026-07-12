В Наровчатском районе продолжается ремонт дороги до Плесковки

В Наровчатском районе продолжается ремонт участка региональной дороги Нижний Ломов - Наровчат - граница области - Плесковка, проходящей через село Садовое. Протяженность отрезка - 7,7 км.

На данный момент рабочие укладывают верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, потом приступят к обновлению обочин, уточнили в региональном минстрое.

Далее начнутся установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и ремонт труб для пропуска водного потока под насыпью дороги.

Об планах обновить участок дороги до Плесковки и заменить асфальт в самом селе стало известно в апреле этого года. В июне был готов выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия.

Заказчиком работ выступает региональное управление строительства и дорожного хозяйства. Подрядчик должен завершить работу к 20 августа. Стоимость контракта - 95 800 000 рублей.