В Пензе и Пачелме ожидаются перебои в телерадиовещании

В ближайшие дни в Пензе и Пачелме возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала из-за плановых профилактических работ. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В Пачелме с 7:00 до 16:00 во вторник, 14 июля, прервутся трансляции программ 1-го и 2-го мультиплекса и станций «Радио России», «Дорожное радио», «Радио Ваня», «Юмор FM», «Маруся FM».

В Пензе профилактические работы в областном передающем центре намечены на среду, 15 июля. С 7:00 до 16:00 будут перебои с вещанием 1-го и 2-го мультиплекса и всех радиостанций.

«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий», - предупредили в РТРС.

В 1-й мультиплекс входят Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». 2-й мультиплекс - Рен-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «МузТВ».