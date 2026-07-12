Вадим Супиков организовал поездку жителей Шуиста на Семиключье

При содействии председателя Законодательного собрания Пензенской области Вадима Супикова для жителей микрорайона Шуист была организована паломническая поездка к Семиключью.

Участники поездки смогли помолиться в храме, совершить омовение в купели и набрать воды из почитаемых источников.

Жители микрорайона выразили искреннюю благодарность Вадиму Супикову за предоставленную возможность побывать в намоленном месте и почувствовать истинное отдохновение души.

Семиключье (Семь ключей) в Шемышейском районе - одно из самых известных святых мест Пензенской области. По преданию, в конце XVII века здесь от рук кочевников приняли мученическую смерть семь благочестивых монахов, после чего на этом месте забили семь чистых ключей.

Позднее у одного из родников была обретена Тихвинская икона Божией Матери. Сегодня на территории комплекса действуют храм и часовня, обустроена купель, а вода из местных источников считается целебной. Место ежегодно привлекает сотни паломников, стремящихся укрепить веру и обрести внутреннюю гармонию.