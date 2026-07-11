12 июля в Пензенской области похолодает

В воскресенье, 12 июля, в Пензенскую область после жарких дней придет прохладная погода. Ожидаются осадки, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 12-е число в некоторых районах региона пройдут дожди, местами сильные, возможен град. Температура опустится до +14…+19 градусов.

Утром прогнозируется переменная облачность, около +20.

Днем в регионе синоптики обещают осадки, грозу и град. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 8-13 м/с. Термометр покажет +20…+25 градусов.

Прохладу и дожди в Пензенскую область принесет циклон. Его влияние сохранится всю предстоящую неделю.