На 13 июля в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

13 июля погода не порадует жителей Пензенской области. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами гроза, возможен град, сообщили в Приволжском УГМС.

Из-за неблагоприятных метеоусловий в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

С утра ожидается юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Днем он сменит направление, став юго-восточным, и усилится до 8-13 м/с, к вечеру подует снова с юго-запада и станет тише - 7-12 м/с.

В ночь на понедельник термометры покажут +10...+15 градусов, в светлое время суток воздух разогреется до +20...+25.

В ночь на вторник, 14-е число, температура вернется к значениям в пределах +10...+15 градусов.

В народном календаре 13 июля - Двенадцать апостолов. В старину считалось, что дождь в этот день обещает хороший урожай грибов, а долгое кукование кукушки - затяжное лето и позднюю зиму.