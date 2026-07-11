Дорожки в сквере Героев-чернобыльцев обновят за лето

В сквере Героев-чернобыльцев на улице 8 Марта в Пензе хотят обновить асфальт пешеходных дорожек уже этим летом, сообщили в городском управлении ЖКХ.

«Работы планируется завершить до 1 сентября», - написал представитель управления на странице губернатора во «ВКонтакте».

Тротуар в сквере требует ремонта уже несколько лет. Так, жалобы на разрушающееся покрытие поступали в 2020 году.

9 июля на заседании в региональном правительстве обсудили вопрос обновления скверов в Пензе, в том числе Героев-чернобыльцев.

Переключиться на другие территории предполагают после завершения ремонта в парке Белинского.