11 июля жителей Пензенской области ждет переменчивая погода

11 июля погода в Пензенской области будет переменчивой, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +14...+19 градусов, преимущественно без осадков. Днем ртутные столбики поднимутся до +26...+31, в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами с грозой, возможен град.

В ночь на воскресенье прогнозируется +13...+18, осадки сохранятся.

На протяжении суток будет дуть восточный ветер со скоростью 7-12 м/с, при грозе его порывы могут достигать 15-18 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что в субботу в регион начнут поступать более влажные воздушные массы, жара станет постепенно отступать.