В Пензе часть улицы Карпинского закрыли для движения

В Пензе в субботу, 11 июля, полностью перекрыли движение на улице Карпинского, у дома № 8. Причина ограничений - ремонт сетей холодного водоснабжения, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

На какой срок запретили движение, не указывается.

Водителей попросили быть внимательными и заранее строить альтернативный маршрут, чтобы избежать пробок.

Ранее сообщалось о перекрытии перекрестка в районе улиц Коннозаводской, 30а, и Ягодной, 30, в Ахунах. Там проходит реконструкция водопровода.

Участок будет недоступен для транспорта до 31 июля.