Фельдшер скорой: Кондиционер в жару может вызвать опасное состояние

Общество

Фельдшер скорой: Кондиционер в жару может вызвать опасное состояние
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Фельдшер Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Анастасия Палатова предупредила о коварстве температурного перепада в жару.

«Главная ошибка: зайти с 30-градусной жары в комнату, где кондиционер настроен на +18. Резкий перепад вызывает спазм сосудов, что может спровоцировать гипертонический криз даже у молодых», - пояснила медик.

Кроме того, значительный перепад температур в зной грозит простудой.

Для сохранения здоровья необходимо, чтобы разница между температурой за окном и в помещении составляла не более 5-7 градусов.

Кондиционер снижает влажность воздуха, что может стать причиной сухости в глазах (появляется ощущение песка), усугубления симптомов астмы, бронхита, синусита. А в устройстве, которое не обслуживают правильно, размножаются бактерии и плесневые грибки, это грозит развитием аллергических реакций, инфекциями и проблемами с дыхательными путями.

Ранее специалист объяснил, как спастись от жары в квартире без кондиционера.

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