В сквере у «Светофорного дерева» огораживают стройку

Общество

В сквере у «Светофорного дерева» огораживают стройку
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В Пензе в сквере у арт-объекта «Светофорное дерево» на Октябрьской улице грядет строительство. Сейчас территорию огораживают.

В сквере у «Светофорного дерева» огораживают стройку

Пензенцы заметили опоры для будущего забора несколько дней назад. «Что за железные насаждения появились в сквере у «Светофорного дерева»?» - поинтересовался на странице главы города Олега Денисова подписчик.

Представитель управления градостроительства и архитектуры ответил, что участок находится в частной собственности. Сейчас владелец «производит огораживание территории для осуществления строительства».

В сквере у «Светофорного дерева» огораживают стройку

Что именно появится в сквере, не указывается.

«По данным Единого государственного реестра недвижимости, назначение земельного участка - коммунальное обслуживание, бытовое обслуживание», - уточнил представитель управления.

Сквер у «Светофорного дерева» - известное у пензенцев место. Сейчас огни арт-объекта не горят - требуется ремонт. На работы пока нет денег.

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