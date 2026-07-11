В сквере у «Светофорного дерева» огораживают стройку

В Пензе в сквере у арт-объекта «Светофорное дерево» на Октябрьской улице грядет строительство. Сейчас территорию огораживают.

Пензенцы заметили опоры для будущего забора несколько дней назад. «Что за железные насаждения появились в сквере у «Светофорного дерева»?» - поинтересовался на странице главы города Олега Денисова подписчик.

Представитель управления градостроительства и архитектуры ответил, что участок находится в частной собственности. Сейчас владелец «производит огораживание территории для осуществления строительства».

Что именно появится в сквере, не указывается.

«По данным Единого государственного реестра недвижимости, назначение земельного участка - коммунальное обслуживание, бытовое обслуживание», - уточнил представитель управления.

Сквер у «Светофорного дерева» - известное у пензенцев место. Сейчас огни арт-объекта не горят - требуется ремонт. На работы пока нет денег.