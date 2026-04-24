За лето отремонтируют участок дороги в Наровчатском районе

В Наровчатском районе отремонтируют участок дороги регионального значения Нижний Ломов - Наровчат - граница области - Плесковка.

Специалисты обновят 7,7 км покрытия. Асфальт заменят и в самом селе Плесковка, сообщили в Минстрое Пензенской области.

Подрядчик уложит выравнивающий и верхний слои, отремонтирует обочины. Кроме того, он установит новые знаки и нанесет разметку, приведет в порядок водопропускные трубы, которые отводят потоки с полей под насыпью дороги.

«В селе Плесковка находится общеобразовательная школа, поэтому дорога также необходима учащимся», - отметили в министерстве.

Согласно информации на сайте госзакупок, работы должны начать 1 мая этого года. Ремонт планируют завершить к 20 августа. Стоимость контракта - 95 млн 800 тыс. рублей.