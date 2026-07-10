Инспекция по маломерным судам получила 2 новых катера для дежурств

Общество

Инспекция по маломерным судам получила 2 новых катера для дежурств
Печать
Max

В Пензенской области сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам получили 2 современных патрульных катера для дежурств.

Инспекция по маломерным судам получила 2 новых катера для дежурств

Техника уже привлекается при выполнении задач по обеспечению безопасности на водных объектах, уточнили в региональном ГУ МЧС России.

Инспекция по маломерным судам получила 2 новых катера для дежурств

В этой связи ведомство напомнило жителям области основные правила:

- эксплуатировать маломерные суда можно только после государственной регистрации и нанесения номеров;

- управлять водным транспортом в состоянии опьянения запрещено;

- спасательные жилеты должны быть на каждом, кто находится на борту.

В 2026 году навигация в Пензенской области официально открылась 15 апреля. Перед этим на спасательной станции на улице Чаадаева в Пензе прошел смотр сил и средств инспекции по маломерным судам.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
катер мчс навигация
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!