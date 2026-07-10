Инспекция по маломерным судам получила 2 новых катера для дежурств

В Пензенской области сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам получили 2 современных патрульных катера для дежурств.

Техника уже привлекается при выполнении задач по обеспечению безопасности на водных объектах, уточнили в региональном ГУ МЧС России.

В этой связи ведомство напомнило жителям области основные правила:

- эксплуатировать маломерные суда можно только после государственной регистрации и нанесения номеров;

- управлять водным транспортом в состоянии опьянения запрещено;

- спасательные жилеты должны быть на каждом, кто находится на борту.

В 2026 году навигация в Пензенской области официально открылась 15 апреля. Перед этим на спасательной станции на улице Чаадаева в Пензе прошел смотр сил и средств инспекции по маломерным судам.