В пензенской больнице № 6 отремонтировали пищеблок

В пищеблоке клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе завершился ремонт. Помещения на первом этаже приведены к современным стандартам.

По словам главврача медучреждения Дмитрия Максимова, приоритетом стала безопасность отделочных материалов. Они подобраны так, чтобы не нарушать санитарно-гигиенические нормы.

«Вопрос качества продуктов и соблюдения технологий приготовления пищи во всей региональной системе здравоохранения взят на особый контроль», - подчеркнул зампред правительства - министр здравоохранения Вячеслав Космачев.

Он осмотрел обновленный пищеблок и оценил организацию лечебного питания.

В мае этого года Вячеслав Космачев продегустировал еду в областной детской больнице имени Н. Ф. Филатова. Он пообещал провести проверки во всех лечебных заведениях области.