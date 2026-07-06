В пензенской больнице № 6 отремонтировали пищеблок

Общество

В пензенской больнице № 6 отремонтировали пищеблок
Печать
Max

В пищеблоке клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе завершился ремонт. Помещения на первом этаже приведены к современным стандартам.

По словам главврача медучреждения Дмитрия Максимова, приоритетом стала безопасность отделочных материалов. Они подобраны так, чтобы не нарушать санитарно-гигиенические нормы.

«Вопрос качества продуктов и соблюдения технологий приготовления пищи во всей региональной системе здравоохранения взят на особый контроль», - подчеркнул зампред правительства - министр здравоохранения Вячеслав Космачев.

Он осмотрел обновленный пищеблок и оценил организацию лечебного питания.

В мае этого года Вячеслав Космачев продегустировал еду в областной детской больнице имени Н. Ф. Филатова. Он пообещал провести проверки во всех лечебных заведениях области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
больница пациент питание
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!