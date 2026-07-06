Акция «Трейд-ин без хлопот»: переезд в квартиру большей площади

Общество

Акция «Трейд-ин без хлопот»: переезд в квартиру большей площади
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Поменять свое жилье на квартиру большей площади - реальный сценарий, которым воспользовались уже многие пензенцы. Тем, кто думает об обмене, следует просто обратиться в ГК «Территория жизни».

Об удачном опыте рассказала Елена Кузнецова из ЖК «Арбековская застава». После рождения ребенка ее семья решила улучшить жилищные условия.

Акция «Трейд-ин без хлопот»: переезд в квартиру большей площади

«Мы не рассматривали другой микрорайон кроме Арбековской Заставы. Выбор был только в квартире большей площади, где будет место для всей нашей семьи. Почему нам так нравится микрорайон? Все необходимое рядом: школа, детские сады, магазины со всем нужным, два больших торговых центра. Такой хороший семейный район не хотелось менять», - поделилась мнением женщина.

Воплотить мечту удалось благодаря акции «Трейд-ин без хлопот» * от ГК «Территория жизни».

Акция «Трейд-ин без хлопот»: переезд в квартиру большей площади

«Мы предлагаем привлекательные условия покупки для семей с квартирами в старом фонде, которые думают о новостройке. В сочетании с ценами от застройщика, которые действуют сейчас, вы можете купить квартиру большей площади. А готовая отделка избавит от хлопот и трудностей переезда», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Сценарий можно реализовать уже сейчас за несколько шагов:

- клиент подбирает новую квартиру в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия» по ссылке;

- менеджеры проводят оценку старого жилья, находят покупателя, готовят пакет сопровождающих документов и занимаются продажей; вырученная сумма идет в зачет оплаты новых помещений;

- клиент получает ключи и переезжает в квартиру с готовой отделкой в современном микрорайоне с развитой инфраструктурой.

Акция «Трейд-ин без хлопот»: переезд в квартиру большей площади

Ждать не придется - акция актуальна для сданных домов в «Арбековской заставе» и «Лугометрии».

Получить подробную консультацию специалистов можно по единому номеру кол-центра ГК «Территория жизни» 203-000 или в офисах продаж по адресам: ул. Складская, 19, литер С; ул. Героя России Жоги, 3. Они работают с 9:00 до 21:00 без выходных и перерывов.

Заявки принимаются на сайте территорияжизни.рф.

* В рамках акции «Трейд-ин без хлопот» (организатор - ООО «Маркетинг и консалтинг») можно обменять старую квартиру на новую в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия» в строениях по адресам: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 11; ул. Яшиной, 12. Дома введены в эксплуатацию. Стоимость квартиры клиента учитывается как частичная оплата стоимости новой квартиры. Срок выполнения отделки - 4 месяца со дня оплаты агентского договора. В квартирах по договору ДКП с ООО «СЗ «СМАРТ+» / ООО «СЗ «Лугометрия 5» выполнена чистовая отделка (ламинат, межкомнатные двери, натяжные потолки с точечными светильниками, сантехника и санфаянс, флизелиновые обои, кухонный модуль/кухонный гарнитур со встроенной техникой: варочной панелью, духовым шкафом, вытяжкой и стиральной машинкой).

Срок действия акции - с 01.07.2026 по 31.12.2026. Подробности - по телефону +7 (8412) 28-28-02 и на сайте территорияжизни.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «МК», ИНН 5835138537.

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