Акция «Трейд-ин без хлопот»: переезд в квартиру большей площади

Поменять свое жилье на квартиру большей площади - реальный сценарий, которым воспользовались уже многие пензенцы. Тем, кто думает об обмене, следует просто обратиться в ГК «Территория жизни».

Об удачном опыте рассказала Елена Кузнецова из ЖК «Арбековская застава». После рождения ребенка ее семья решила улучшить жилищные условия.

«Мы не рассматривали другой микрорайон кроме Арбековской Заставы. Выбор был только в квартире большей площади, где будет место для всей нашей семьи. Почему нам так нравится микрорайон? Все необходимое рядом: школа, детские сады, магазины со всем нужным, два больших торговых центра. Такой хороший семейный район не хотелось менять», - поделилась мнением женщина.

Воплотить мечту удалось благодаря акции «Трейд-ин без хлопот» * от ГК «Территория жизни».

«Мы предлагаем привлекательные условия покупки для семей с квартирами в старом фонде, которые думают о новостройке. В сочетании с ценами от застройщика, которые действуют сейчас, вы можете купить квартиру большей площади. А готовая отделка избавит от хлопот и трудностей переезда», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Сценарий можно реализовать уже сейчас за несколько шагов:

- клиент подбирает новую квартиру в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия» по ссылке;

- менеджеры проводят оценку старого жилья, находят покупателя, готовят пакет сопровождающих документов и занимаются продажей; вырученная сумма идет в зачет оплаты новых помещений;

- клиент получает ключи и переезжает в квартиру с готовой отделкой в современном микрорайоне с развитой инфраструктурой.

Ждать не придется - акция актуальна для сданных домов в «Арбековской заставе» и «Лугометрии».

Получить подробную консультацию специалистов можно по единому номеру кол-центра ГК «Территория жизни» 203-000 или в офисах продаж по адресам: ул. Складская, 19, литер С; ул. Героя России Жоги, 3. Они работают с 9:00 до 21:00 без выходных и перерывов.

Заявки принимаются на сайте территорияжизни.рф.

* В рамках акции «Трейд-ин без хлопот» (организатор - ООО «Маркетинг и консалтинг») можно обменять старую квартиру на новую в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия» в строениях по адресам: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 11; ул. Яшиной, 12. Дома введены в эксплуатацию. Стоимость квартиры клиента учитывается как частичная оплата стоимости новой квартиры. Срок выполнения отделки - 4 месяца со дня оплаты агентского договора. В квартирах по договору ДКП с ООО «СЗ «СМАРТ+» / ООО «СЗ «Лугометрия 5» выполнена чистовая отделка (ламинат, межкомнатные двери, натяжные потолки с точечными светильниками, сантехника и санфаянс, флизелиновые обои, кухонный модуль/кухонный гарнитур со встроенной техникой: варочной панелью, духовым шкафом, вытяжкой и стиральной машинкой).

Срок действия акции - с 01.07.2026 по 31.12.2026. Подробности - по телефону +7 (8412) 28-28-02 и на сайте территорияжизни.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «МК», ИНН 5835138537.