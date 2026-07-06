Пензенцев ждет рабочая неделя с ливнями и грозами

Общество

Пензенцев ждет рабочая неделя с ливнями и грозами
Печать
Max

На начавшейся рабочей неделе Пензенская область останется под влиянием поля пониженного давления, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 6 июля.

«Активное развитие конвекции приведет к выпадению осадков ливневого характера, временами с грозами, шквалистым ветром и градом», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

Под конвекцией подразумевается вертикальное перемещение воздуха: легкий теплый поднимается вверх, а тяжелый холодный опускается вниз.

«Температура будет постепенно повышаться и окажется выше климатической нормы на 2-4 градуса», - добавила Ания Антонова.

Если в первой половине рабочей недели уличные термометры днем будут показывать до +27, то во второй - до +31.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз виноптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!