Вячеслав Космачев попробовал еду в областной детской больнице

В четверг, 21 мая, врио министра здравоохранения региона Вячеслав Космачев продегустировал еду в областной детской больнице имени Н. Ф. Филатова. Его целью была оценка качества организации питания юных пациентов.

Сейчас в стационаре лежат 450 детей вместе с мамами, их кормят 4 раза в день. Все, с кем пообщался чиновник, заявили, что меню разнообразное и вкусное. Его рассчитывает диетологическая медсестра.

«Лежу в больнице уже неделю. Кормят приятно, ни разу блюда не повторились. Все очень вкусно и даже по-домашнему», - отметил пациент травматологического отделения.

Чиновник убедился в этом на личном опыте.

«Мы продолжим проводить проверки во всех лечебных учреждениях Пензенской области. Будет проведена ревизия всех поставщиков продуктов питания, чтобы детально и принципиально посмотреть на качество сырья. Мы будем заниматься системной работой до тех пор, пока полностью не убедимся, что качество пищи в наших больницах находится на высоком уровне», - заявил Вячеслав Космачев.

В минздраве напомнили, что с 21 мая работает горячая линия по вопросам качества питания в медицинских организациях - 48-81-01.