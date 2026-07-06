Пензенцам снова стали поступать звонки от мошенников из «мэрии»

В понедельник, 6 июля, администрация Пензы предупредила горожан о мошенниках, которые могут действовать от лица мэрии.

Фиксируются случаи звонков людям от имени сотрудников администрации, которых на самом деле нет в штате.

«Горожан приглашают на торжественное награждение, вручение денежного вознаграждения и медалей. А затем просят продиктовать номер паспорта и СНИЛС для оформления пропуска в администрацию», - объяснили суть схемы в мэрии.

Пензенцев призвали быть бдительными и не раскрывать персональные данные.

По аналогичной схеме злоумышленники работали и в марте прошлого года. В феврале 2025-го они создали в Telegram фейковые аккаунты главы Пензы Олега Денисова и разослали сообщения от его имени.