Пензенское предприятие выплатило 12 млн долга по налогам и сборам

Общество

Пензенское предприятие выплатило 12 млн долга по налогам и сборам
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В Пензенской области коммерческое предприятие, занимающееся ремонтом двигателей для локомотивов, задолжало государству крупную сумму.

В нарушение закона компания не внесла в казну более 12 миллионов рублей по налогам, сборам и иным платежам.

«После внесения представления задолженность полностью погашена», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В марте этого года стало известно, что в Пензе осудили 75-летнего руководителя организации. Зная о задолженности его фирмы по налогам на сумму более 9,4 млн рублей, он, чтобы скрыть средства, организовал расчеты с контрагентами через счета других компаний.

На имущество мужчины (3 легковых автомобиля, грузовой фургон) наложили арест в обеспечительных целях. Затем ему назначили наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

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