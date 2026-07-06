Губернатор сообщил об обновлении инвентаря 4 спортшкол региона

В регионе продолжается системная работа по подготовке спортивного резерва страны в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

«По моему поручению для четырех СШОР Пензенской области приобретен новый инвентарь. Закупили необходимые снаряды для отделений художественной и спортивной гимнастики, скалолазания, бокса и велосипедного спорта», - написал губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Спортивная школа олимпийского резерва по гимнастике имени Натальи Лавровой получила мячи, гимнастические маты, кубы, детские мягкие гимнастические брусья. В комплексную СШОР передали специализированные велосипеды для воспитанников отделения «ВМХ‑фристайл».

Для спортшколы «Горизонт» закуплено оборудование для отделения скалолазания, для спортшколы «Русь» в Заречном - спортивный ковер, гантели и грифы для штанг.

«Укрепление спортивной базы - вклад в будущие победы наших атлетов, пример которых привлечет в кружки и секции новых ребят, выбирающих здоровый образ жизни», - подытожил Олег Мельниченко.