Губернатор сообщил об обновлении инвентаря 4 спортшкол региона

Общество

Губернатор сообщил об обновлении инвентаря 4 спортшкол региона
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В регионе продолжается системная работа по подготовке спортивного резерва страны в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

«По моему поручению для четырех СШОР Пензенской области приобретен новый инвентарь. Закупили необходимые снаряды для отделений художественной и спортивной гимнастики, скалолазания, бокса и велосипедного спорта», - написал губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Губернатор сообщил об обновлении инвентаря 4 спортшкол региона

Спортивная школа олимпийского резерва по гимнастике имени Натальи Лавровой получила мячи, гимнастические маты, кубы, детские мягкие гимнастические брусья. В комплексную СШОР передали специализированные велосипеды для воспитанников отделения «ВМХ‑фристайл».

Для спортшколы «Горизонт» закуплено оборудование для отделения скалолазания, для спортшколы «Русь» в Заречном - спортивный ковер, гантели и грифы для штанг.

Губернатор сообщил об обновлении инвентаря 4 спортшкол региона

«Укрепление спортивной базы - вклад в будущие победы наших атлетов, пример которых привлечет в кружки и секции новых ребят, выбирающих здоровый образ жизни», - подытожил Олег Мельниченко.

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