С сентября изменится порядок выдачи медсправок и заключений

С 1 сентября начнет действовать измененный порядок выдачи медицинских справок и заключений. Соответствующий приказ Минздрава размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Первое новшество: право получить документы появится у близких родственников пациентов. В этот круг входят братья, сестры, дети (в том числе усыновленные), родители (не исключая приемных), внуки, деды и бабушки.

По действующим правилам справка выдается персонально. Замещение допускается, только если она уже оформлена и находится в медкарте, при наличии доверенности (когда речь о недееспособных).

Второе изменение: справки и заключения можно будет получить и в обычном виде, на бумаге, так и в электронном, с заверением усиленной квалифицированной подписи медработника. При этом отдельное согласие пациента станет не обязательным (сейчас это стандартный этап оформления).

Заключения о причине смерти и диагнозе выдадут супругам или близким родственникам по их требованию.

Еще одно нововведение: в медучреждениях, оказывающих помощь ВИЧ-инфицированным и людям с зависимостями, можно будет запросить справку со штампом, где не указан профиль их работы. Норма об обязательном использовании специальных печатей утратит силу.

Кроме того, в приказе Миздрава оговаривается срок выдачи медицинского заключения - не больше 3 рабочих дней после обследования или принятия решения врачебной комиссией.

Новый порядок будет действовать до 1 сентября 2032 года.