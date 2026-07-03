4-7 июля в регионе возрастет риск возникновения лесных пожаров

На период с 4 по 7 июля в Пензенской области установлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза), сообщили в Приволжском УГМС.

В это время будет жарко, сухо и ветрено, а потому возрастет риск возникновения и быстрого распространения лесных пожаров (IV класс опасности).

Даже небольшая искра или непотушенный окурок могут привести к масштабному возгоранию.

«Поэтому мы обращаемся ко всем, кто планирует или уже находится в лесу: будьте предельно осторожны! При обнаружении лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов просим незамедлительно сообщать по единому бесплатному федеральному телефону «Лесной охраны» 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8(8412)-628-450», - призвали население в региональном минлесхозе.

В обозначенный период температура воздуха может подниматься до +33 градусов, ветер будет дуть с юга или юго-запада.

В 2025 году за время пожароопасного сезона (с 25 марта по 15 октября) в Пензенской области случилось 22 лесных пожара, все они были ликвидированы в день возникновения.