В Пензе обновили Сквер полярников на улице Володарского

В Пензе торжественно открыли обновленный Сквер полярников на улице Володарского. «Территория зоны отдыха превратилась в ухоженный мини-дендропарк и современный просветительский центр», - сообщили в мэрии.

Сквер был заложен в 2017 году, но пришел в запустение: кустарники разрослись, плитка разрушилась, на памятных объектах облупилась краска.

Зеленую зону привели в порядок силами муниципалитета, Русского географического общества и волонтеров из расположенной рядом гимназии № 4. Здесь очистили аллеи, восстановили бордюры, отреставрировали информационный стенд и 60-килограммовый якорь, высадили деревья.

В сквере увековечены имена исследователей, прославивших пензенскую землю: исследователя Русской Америки Лаврентия Загоскина, капитана ледокольного парохода «Георгий Седов» Константина Бадигина, обеспечивавшего создание первых советских антарктических станций ученого Евгения Сузюмова.

На открытии сквера выступили творческие коллективы региона. «Кульминацией мероприятия стало всеобщее исполнение песни «Капитан, капитан, улыбнитесь!», которое, по замыслу организаторов, станет доброй традицией», - добавили в мэрии.