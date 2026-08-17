В Пензе обновили Сквер полярников на улице Володарского

Общество

В Пензе обновили Сквер полярников на улице Володарского
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В Пензе торжественно открыли обновленный Сквер полярников на улице Володарского. «Территория зоны отдыха превратилась в ухоженный мини-дендропарк и современный просветительский центр», - сообщили в мэрии.

Сквер был заложен в 2017 году, но пришел в запустение: кустарники разрослись, плитка разрушилась, на памятных объектах облупилась краска.

Зеленую зону привели в порядок силами муниципалитета, Русского географического общества и волонтеров из расположенной рядом гимназии № 4. Здесь очистили аллеи, восстановили бордюры, отреставрировали информационный стенд и 60-килограммовый якорь, высадили деревья.

В Пензе обновили Сквер полярников на улице Володарского

В сквере увековечены имена исследователей, прославивших пензенскую землю: исследователя Русской Америки Лаврентия Загоскина, капитана ледокольного парохода «Георгий Седов» Константина Бадигина, обеспечивавшего создание первых советских антарктических станций ученого Евгения Сузюмова.

В Пензе обновили Сквер полярников на улице Володарского

На открытии сквера выступили творческие коллективы региона. «Кульминацией мероприятия стало всеобщее исполнение песни «Капитан, капитан, улыбнитесь!», которое, по замыслу организаторов, станет доброй традицией», - добавили в мэрии.

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