В Пензе на маршруте № 66 снова обнаружили нарушения

Общество

В Пензе на маршруте № 66 снова обнаружили нарушения
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В понедельник, 17 августа, сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» провели линейный контроль работы маршрута № 66.

Проверка состоялась на остановке «Комарово».

Выяснилось, что водители автобусов открывают не все двери на остановках для посадки и высадки пассажиров.

В связи с ненадлежащим исполнением условий государственного контракта перевозчику - ООО «Транспорт Пензы» - направлены требования об уплате штрафов, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Аналогичное нарушение выявили на маршрутах № 54, 66, 70, 82с и 130 во время мониторинга 7 августа.

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