В регионе Игорь и Купава оказались среди редких имен для новорожденных

По состоянию на 17 августа в Пензенской области самыми популярными именами для новорожденных являются Михаил и София.

Согласно данным информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС», с начала 2026 года в регионе родились уже 116 Михаилов. В целом топ-5 имен для мальчиков не меняется уже семь с половиной месяцев: в нем по-прежнему Александр (97), Матвей (93), Артем (92) и Тимофей (74).

Имя София с начала года дали 81 девочке. Также в пятерку популярных вошли Анна (77), Василиса (74), Варвара (67) и Виктория (67). Имя Василиса, таким образом, за 2 месяца опустилось на третье место, и топ-5 покинула Мирослава.

Самые редкие мужские имена для новорожденных в Пензенской области - это Хамза, Алихан, Нурмухаммет, Игорь и Салмон; женские - Мукадамхон, Мираслава, Влада, Милица и Купава.

В 2025-м в Пензенской области, как и во всей России, самыми популярными именами оказались Михаил и София.