Опубликован график отключения света в Пензе 18 августа

На вторник, 18 августа, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Райки, Бугровка, район Митрофановского кладбища, Ахуны, а также отдельные дома на улицах Шевченко, Мира, Попова, Гоголя, Замойского, Салтыкова-Щедрина и Спасо-Преображенской.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Горная, 30, 38а;

- ул. Гражданская, 50-62 (четные), 66, 68, 72;

- ул. Жуковского, 2-6, 8, 12, 14, 16-18, 20-42, 44, 46, 48-51, 51а, 54, 57, 62, 64, 66;

- ул. Ключевая, 30, 32, 34-40, 42-54, 56-71, 73-75, 77, 78, 80, 82;

- ул. Короленко, 1-4, 15, 20-22, 29, 31;

- ул. Ново-Гражданская, 5-8, 8а, 10, 10а, 16-22 (четные), 26, 30;

- ул. Пушкина, 84, 88, 90, 94-104 (четные), 116-134 (четные);

- ул. Толстого, 120, 124, 128, 128а, 131а, 135, 137, 139, 141, 141а, 143;

- ул. Шевченко, 39-49 (нечетные).

С 8:30 до 16:00:

- ул. Вишневая, 1-18, 20-33;

- ул. Овражная, 18-50 (четные), 56-62 (четные), 71-111 (нечетные), 115, 119, 121, 121а;

- 2-й Овражный пр-д, 2-10 (четные), 25-35 (нечетные);

- 4-й пр-д Громова, 15-19, к/н 1281, з/у 31;

- ул. Есенина, 1-8, 10-13, 15-18, 23-31, 34-44 (четные), 48, 50, з/у 9;

- ул. Огарева, 137, 137/48, 139, 141-148, 150-153, 155-166, 168-176 (четные);

- ул. Островского, 179Б, 179в, 179г;

- ул. Правды, 154а, 164, 167, 171, 179, 180а, 180, 182, стр. 16, 18, к/н 1320, 1321, 1322, з/у 187.

С 8:30 до 16:30 приостановят электроснабжение домов № 34 и 36 на улице Мира, № 30 на улице Попова.

С 9:00 до 16:30 ресурс не будут подавать по адресам:

- ул. Входная, 7-25, 29;

- ул. Грибоедова, 1, 2Б, 3-19 (нечетные);

- ул. Мичурина, 9, 13а-25 (нечетные);

- ул. Питомниковая, 1-9, 9Б, 11, 13, 15;

- ул. Ягодная, 9, 2-4, 6, 8, 10, 12, 14, к/н 1050.

С 13:00 до 15:30 не будет света в домах на улицах Гоголя, Замойского, Салтыкова-Щедрина и Спасо-Преображенской (без уточнений по номерам).

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.