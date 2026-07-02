В минлесхозе начали выдавать разрешения на добычу кабана

В региональном минлесхозе стартовала выдача разрешений на добычу кабана на территории общедоступных охотничьих угодий. Сезон охоты откроется 1 августа.

Разрешения можно получить несколькими способами:

- при личной явке в министерство (г. Пенза, Лодочный проезд, 10);

- в МФЦ;

- через портал госуслуг.

«В заявлении на получение разрешения в качестве предполагаемых сроков охоты указывается не более 2 непрерывных временных периодов, общая продолжительность которых составляет не более 30 календарных дней», - указали в минлесхозе.

После окончания охоты необходимо отчитаться о добыче по месту получения разрешения. На это отводится 10 дней.

Ранее сотрудники ведомства напомнили правила безопасности. За час до заката солнца и в течение часа после его восхода нужно надевать сигнальную одежду (красную, желтую или оранжевую). Стрелять по неясно видимой цели, ориентируясь на шум или шорох, запрещено.