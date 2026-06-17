Жителей региона просят не стрелять на шорох при охоте на кабана

С 1 июля в закрепленных охотничьих угодьях Пензенской области начнется сезон охоты на кабана, сообщили в региональном минлесхозе.

В ведомстве напоминают: за час до заката солнца и час после его восхода солнца все участники охоты должны носить специальную сигнальную одежду красного, желтого или оранжевого цвета. «Это правило касается и коллективной охоты загоном», - подчеркнули в министерстве.

Во время охоты запрещено стрелять по неясно видимой цели, ориентируясь на шум или шорох.

Нельзя использовать патроны, снаряженные дробью или картечью (исключение - случаи использования дроби (картечи) диаметром не менее 7,5 мм).

«После добычи кабана необходимо «закрыть» разрешение, заполнив соответствующие разделы перед его первичной переработкой или транспортировкой, и отправить патологический материал животного на анализ в ветеринарную лабораторию», - добавили в минлесхозе.

10 апреля в Городищенском районе 14-летний подросток погиб во время охоты на уток - взрослый допустил неосторожное обращение с ружьем. В 2025 году житель Земетчинского района выстрелил в направлении услышанного звука и попал в голову приятелю, тот скончался в больнице. В 2020-м вблизи села Усть-Каремша житель Нижнего Ломова на расстоянии около 20 метров увидел в лесу силуэт, посчитал, что это кабан, и выстрелил. Как выяснилось, за зверя он принял другого охотника, тот умер по дороге в больницу.