Ограждения путепровода и моста в Терновке красят в ярко-синий

Общество

Ограждения путепровода и моста в Терновке красят в ярко-синий
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В Пензе полным ходом идет обновление ограждений Бауманского путепровода и Терновского моста. На этот раз они будут ярко-синими.

Специалисты уже подготовили поверхности и наносят краску.

Ограждения путепровода и моста в Терновке красят в ярко-синий

«Регулярное обслуживание и покраска конструкций - это не только эстетический вид, но и защита от коррозии, долговечность и безопасность для всех участников движения», - отметили в «Пензавтодоре».

Ограждения путепровода и моста в Терновке красят в ярко-синий

В прошлом году на улице Терновского обновили шумозащитные экраны, расположенные на участке протяженностью 1 200 погонных метров - от Ростовской до Центральной, 24.

Чиновники не раз подчеркивали важность опрятного внешнего вида улицы Терновского, ведь именно с нее начинается знакомство с городом тех, кто прибыл в Пензу самолетом.

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