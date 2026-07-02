Ограждения путепровода и моста в Терновке красят в ярко-синий

В Пензе полным ходом идет обновление ограждений Бауманского путепровода и Терновского моста. На этот раз они будут ярко-синими.

Специалисты уже подготовили поверхности и наносят краску.

«Регулярное обслуживание и покраска конструкций - это не только эстетический вид, но и защита от коррозии, долговечность и безопасность для всех участников движения», - отметили в «Пензавтодоре».

В прошлом году на улице Терновского обновили шумозащитные экраны, расположенные на участке протяженностью 1 200 погонных метров - от Ростовской до Центральной, 24.

Чиновники не раз подчеркивали важность опрятного внешнего вида улицы Терновского, ведь именно с нее начинается знакомство с городом тех, кто прибыл в Пензу самолетом.