Чат-боты о наличии бензина на АЗС назвали опасными

В мессенджере Telegram (заблокирован в России) появились мошеннические чат-боты, в которых якобы дается информация о наличии топлива на заправках. Через них распространяются ссылки на вредоносное ПО, предупредил архитектор информационной безопасности UserGate uFactor Дмитрий Овчинников.

Злоумышленники через чат-боты или другие социальные сервисы предлагают автомобилистам узнать, где есть бензин и какой марки, забронировать место в очереди или увеличить квоту на заправку.

Помимо распространения ссылок на фишинговые сайты и вредоносное программное обеспечение для кражи личных данных, мошенники делают рассылки по электронной почте, организуют поддельные розыгрыши топливных карт и квот на бензин, пытаясь получить доступ к аккаунтам россиян в социальных сетях.

«Киберпреступники всегда оперативно реагируют на события, вызывающие в обществе повышенный интерес. Мы обнаружили десятки мошеннических ботов, которые нацелены на привлечение пользователей и дальнейшую атаку. В большинстве случаев в своих нападениях злоумышленники применяют методы социальной инженерии, вынуждая жителей совершить определенные действия. Их конечная цель - прямая кража данных и средств или заражение компьютеров и смартфонов», - рассказал эксперт в беседе с изданием «Газета.ru».

Овчинников посоветовал получать информацию о наличии бензина на заправках только из проверенных источников и устанавливать приложения на телефон из официальных магазинов. Ни в коем случае нельзя передавать неизвестным коды из СМС-сообщений, паспортные данные и реквизиты банковских карт.