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Общество

В областной детской больнице установили кислородный газификатор

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В областной детской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова ввели в эксплуатацию кислородный газификатор. Новое оборудование более удобно и безопасно, чем баллоны высокого давления, которые использовались до этого.

Газификатор обеспечит маленьких пациентов медицинским кислородом с объемной долей не менее 99,5%.

«Наши пациенты - это юные жители Пензенской области, которым в случае заболевания новой коронавирусной инфекцией может понадобиться поддержка в виде дополнительного обеспечения кислородом, искусственной вентиляции легких или кислородной маски», - приводит слова главного врача больницы Максима Баженова пресс-служба регионального минздрава.

Кислородный газификатор обошелся почти в 4 млн рублей.

На данный момент в Пензенской области выявлено 1 277 случаев коронавирусной инфекции у несовершеннолетних, 727 из них - дети от 0 до 10 лет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Газификатор прекрасно, только смесь холодная будет- большая протяжённость труб, перемычек.

Имя: Гость
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