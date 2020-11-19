В областной детской больнице установили кислородный газификатор

19.11.2020 | 14:33

В областной детской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова ввели в эксплуатацию кислородный газификатор. Новое оборудование более удобно и безопасно, чем баллоны высокого давления, которые использовались до этого.

Газификатор обеспечит маленьких пациентов медицинским кислородом с объемной долей не менее 99,5%.

«Наши пациенты - это юные жители Пензенской области, которым в случае заболевания новой коронавирусной инфекцией может понадобиться поддержка в виде дополнительного обеспечения кислородом, искусственной вентиляции легких или кислородной маски», - приводит слова главного врача больницы Максима Баженова пресс-служба регионального минздрава.

Кислородный газификатор обошелся почти в 4 млн рублей.

На данный момент в Пензенской области выявлено 1 277 случаев коронавирусной инфекции у несовершеннолетних, 727 из них - дети от 0 до 10 лет.