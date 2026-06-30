На правобережье Суры планируют создать зеленые зоны и парковку

Территорию на правом берегу Суры, напротив «Ростка», ждет благоустройство. О развитии зоны во вторник, 30 июня, рассказал глава города Олег Денисов.

Чиновник напомнил, что здесь появится пятизвездочная гостиница площадью почти 12 000 кв. м.

Возводящий ее бизнесмен готов вымостить брусчаткой пешеходную часть берега, создать зеленые зоны и организовать парковку, которой смогут пользоваться все желающие.

Олег Денисов подчеркнул, что эта сторона Суры должна визуально перекликаться с противоположной, «чтобы сохранялась целостность архитектурно-ландшафтного решения».

О планах по строительству гостиницы на улице Злобина стало известно еще в начале прошлого года. Тогда сообщалось, что ее класс будет «4 звезды».