На Гидрострое из-за утечки отключили холодную воду

Общество

На Гидрострое из-за утечки отключили холодную воду
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Во вторник, 30 июня, в ряде домов на Гидрострое отключили холодную воду. Причина - утечка на сетях.

Ресурс отсутствует по адресам:

- ул. Экспериментальная, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11, 13;

- ул. Пушанина, 12.

Воду включат после завершения восстановительных работ, уточнили в УК «Надежда-6». Конкретное время не называется.

Во второй половине июня дома и социальные объекты на улицах Пушанина, Экспериментальной, Терновского, Терешковой, Ивановской и Вадинской оставались без горячей воды из-за планового ремонта на котельной «Южная».

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