Дома в микрорайоне Согласие остались без холодной воды

В Пензе в домах на ряде улиц микрорайона Согласие из-за ремонта на сетях в 3-м Калужском проезде, 7, отключили холодную воду. Горводоканал сообщил об этом в 10:40 вторника, 11 августа.
В зону отключения попали:
- 1, 2, 3 и 4-й Калужские проезды;
- ул. Касторная;
- ул. 2-я Светлая;
- ул. Марата;
- ул. Омская;
- ул. Согласие;
- ул. Каменская;
- 1, 2 и 3-й Каменские проезды;
- ул. Поимская;
- 1-й и 2-й Поимские проезды;
- ул. Розы Люксембург;
- проезд Розы Люксембург.
В какое время будет восстановлена подача ресурса, не уточняется.
«После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети, поэтому в первые часы напор может быть снижен», - предупредили в Горводоканале.