Дома в микрорайоне Согласие остались без холодной воды

В Пензе в домах на ряде улиц микрорайона Согласие из-за ремонта на сетях в 3-м Калужском проезде, 7, отключили холодную воду. Горводоканал сообщил об этом в 10:40 вторника, 11 августа.

В зону отключения попали:

- 1, 2, 3 и 4-й Калужские проезды;

- ул. Касторная;

- ул. 2-я Светлая;

- ул. Марата;

- ул. Омская;

- ул. Согласие;

- ул. Каменская;

- 1, 2 и 3-й Каменские проезды;

- ул. Поимская;

- 1-й и 2-й Поимские проезды;

- ул. Розы Люксембург;

- проезд Розы Люксембург.

В какое время будет восстановлена подача ресурса, не уточняется.

«После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети, поэтому в первые часы напор может быть снижен», - предупредили в Горводоканале.