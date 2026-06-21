Жителей и гостей Пензы приглашают на праздник «ФолкПарк» (0+). Он состоится 28 июня у Спасского кафедрального собора (в районе памятника Матери). Мероприятие, приуроченное ко Дню молодежи, организует местная епархия.

С 17:00 до 18:00 все желающие смогут поучиться танцевать, делать коллажи, рисовать кофе в технике гризайль, составлять цветочные композиции. Предусмотрены также игры в «ручеек» и городки, исторический квиз.

На 18:00-19:00 запланированы роспись пряников, мезенская роспись на спилах, создание обвеса из лоскутных бус и броши. Также в программе - игры со скакалкой, «крестики-нолики», силовая станция.

С 19:00 пройдет «Открытый микрофон», где можно будет поговорить со священниками в неформальной обстановке, а в 20:00 начнется показ комедии Сергея Ильина «Страсти по Матвею» под открытым небом (16+).

В течение праздника будет работать ярмарка. На «Вкусном дворике» гостям предложат коврижки, пирожки, медовуху, квас, горячий чай и кофе.