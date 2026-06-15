В центральной части Пензы отключат горячую воду

В ряде домов в центральной части Пензы на время гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность отключат горячую воду.

Ресурса не будет с 16 по 28 июня.

В зону отключения попадают:

- пр. Победы, 2, 4, 6, 8;

- ул. Коммунистическая, 21, 21а, 21Б, 25, 26, 27, 29, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 41а, 41Б, 42, 45, 47, 49;

- ул. Ворошилова, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32;

- ул. Карпинского, 6, 8, 10, 10а, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 52;

- ул. Суворова, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170а, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 190, 192, 194, 196;

- ул. Бекешская, 4, 6, 8, 10, 12;

- ул. Тимирязева, 11.

Также без ГВС останутся следующие соцобъекты:

- детский сад № 110 (ул. Коммунистическая, 43; ул. Суворова, 180а);

- детский сад № 99 (ул. Пугачева, 57а);

- финансово-экономический лицей № 29 (ул. Коммунистическая, 43а; Суворова, 190а);

- школа № 58 им. Г. В. Мясникова (ул. Ворошилова, 9);

- областная детская больница им. Н. Ф. Филатова (ул. Бекешская, 43);

- бизнес-центр «Сокол» (ул. Коммунистическая, 28);

- административные здания (ул. Карпинского, 12; ул. Суворова, 198; ул. Некрасова, 24).