В Арбекове почти на 2 недели отключат горячую воду

Ресурсники начинают в Арбекове подготовку тепловых сетей к отопительному сезону. На время гидравлических испытаний в части района отключат горячую воду - с 9:00 17 июня до 20:00 29 июня.

Список жилых домов, которые останутся без ГВС:

- ул. Минская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26;

- ул. Ульяновская, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66;

- ул. Одесская, 1, 2Б, 2в, 3, 5, 7, 9, 11;

- ул. Кронштадтская, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12;

- пр. Победы, 97, 97а, 97Б, 105, 107, 111, 113, 115, 140, 142, 146, 148, 150;

- ул. Рахманинова, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51;

- ул. Тернопольская, 3;

- ул. Бородина, 17, 19, 21, 25, 27, 29;

- пр. Строителей, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 98, 108, 114, 120, 124, 126, 130, 132, 134, 138, 142, 144, 146, 148;

- ул. Ладожская, 79, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 99, 103, 105, 107;

- ул. Лядова, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32;

- ул. Собинова, 5, 7;

- ул. Стасова, 2а, 2а к. 1, 2а к. 2, 2а к. З.

Список соцобъектов, попадающих под отключение:

- детский сад № 137 (ул. Ульяновская, 24, 28);

- детский сад № 130 (ул. Ульяновская, 54а);

- детский сад № 139 (ул. Бородина, 15);

- детский сад № 129 (ул. Рахманинова, 35а);

- детский сад № 142 (ул. Ладожская, 81);

- детский сад № 152 (ул. Ладожская, 89);

- детский сад № 143 (ул. Лядова, 8);

- детский сад № 152 (ул. Ладожская, 101);

- филиал детского сада № 89 (ул. Рахманинова, 16);

- школа № 52 (пр. Победы, 109);

- школа № 37 (ул. Минская, 6а);

- школа № 56 (ул. Рахманинова, 37а);

- школа № 67 (ул. Лядова, 14);

- школа № 68 (пр. Строителей, 128, 140);

- детско-юношеская спортивная школа № 4 (пр. Строителей, 47а);

- онкологический диспансер (пр. Строителей, 37а);

- дом-интернат для престарелых и инвалидов (ул. Собинова, 9);

- Пензенский институт усовершенствования врачей (ул. Стасова, 8);

- общежитие Пензенского института усовершенствования врачей (ул. Стасова, 8а);

- ТЦ «Проспект» (пр. Строителей, 49а);

- гостиница «Azimut Отель Пенза» (пр. Строителей, 39в);

- гостиница «Авангард» (ул. Лядова, 2а);

- административное здание (ул. Бородина, 23).

Ранее сообщалось, что в центральной части Пензы ГВС отключили с 16 по 28 июня, в Терновке - с 15 по 29 июня.