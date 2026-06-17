Пензенцы сдали еще 21 ружье для участников СВО

Пензенские росгвардейцы отправили бойцам СВО 21 гладкоствольное ружье 12-го калибра и значительный запас патронов с дробью для защиты от атак вражеских беспилотников.

Оружие осмотрели в присутствии офицеров, подготовили к транспортировке и передали представителю Министерства обороны для последующей доставки в подразделения на передовой.

Все стволы будут поставлены на учет и распределены самым подготовленным бойцам мотострелковых и штурмовых подразделений.

Добровольно сдать охотничье оружие в региональное управление Росгвардии могут все желающие поддержать военнослужащих в зоне СВО.

В мае со склада управления в зону СВО отправили 35 единиц конфискованного и невостребованного гражданского оружия. Всего с начала года войска получили более 50 единиц, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сдать оружие для нужд СВО можно в подразделениях лицензионно-разрешительной работы по месту жительства. Денежное вознаграждение для добровольцев повысили в июле 2025 года.