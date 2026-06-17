На плотине ТЭЦ-1 установят рамку, чтобы ограничить проезд грузовиков

На плотине пензенской ТЭЦ-1 хотят установить габаритную рамку, ограничивающую проезд грузовиков, предупредили в городском управлении ЖКХ.

Дорога будет недоступна для транспорта выше 3,5 м.

«Кроме того, напоминаем, что данный участок находится в зоне действия дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства, 5 т», - сообщили в управлении.

Водителей попросили быть внимательными и заблаговременно выстраивать маршрут своего движения.

Срок установки габаритной рамки не указывается.