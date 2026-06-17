На плотине ТЭЦ-1 установят рамку, чтобы ограничить проезд грузовиков

Общество

На плотине ТЭЦ-1 установят рамку, чтобы ограничить проезд грузовиков
Печать
Max

На плотине пензенской ТЭЦ-1 хотят установить габаритную рамку, ограничивающую проезд грузовиков, предупредили в городском управлении ЖКХ.

Дорога будет недоступна для транспорта выше 3,5 м.

«Кроме того, напоминаем, что данный участок находится в зоне действия дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства, 5 т», - сообщили в управлении.

Водителей попросили быть внимательными и заблаговременно выстраивать маршрут своего движения.

Срок установки габаритной рамки не указывается.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
перекрытие дорога автомобиль
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!