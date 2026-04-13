C 15 апреля в Пензенской области начнет действовать нерестовый запрет

Со среды, 15 апреля, в Пензенской области начнет действовать нерестовый запрет. Он регламентирован правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Запрет вводится по 15 июня.

В это время нельзя ловить рыбу всеми орудиями добычи. Исключение - одна поплавочная или донная удочка с общим количеством крючков не более 2 штук вне мест нереста и строго с берега.

За нарушение запрета предусмотрены наказания.

Так, в 2024 году пенсионера, который с помощью надувной лодки раскинул сеть на Левашовском пруду на реке Липлейке близ села Троицкого Каменского района, приговорили к 140 часам обязательных работ. Также у него конфисковали лодку и весла. В 2025 году 36-летнего жителя областного центра, который выловил из пруда в Пензенском районе 15 рыб, оштрафовали на 4 000 рублей.