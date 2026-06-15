В белинской больнице отремонтировали приемное отделение

Общество

В белинской больнице отремонтировали приемное отделение
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В Белинской районной больнице закончился ремонт кабинетов приемного отделения. В помещениях заменены напольные покрытия и система освещения.

«Теперь пациенты, поступающие в больницу, будут проходить первичный осмотр и получать необходимую помощь в обновленных, светлых и чистых помещениях», - отметил главврач медучреждения Андрей Панин.

Капитальный ремонт 5-этажного лечебного корпуса, где находится приемное отделение, начался в 2024 году - в апреле стартовал поиск подрядчика.

На данный момент в здании обновлены фасад, входная группа, мягкая кровля, 5-й этаж и правое крыло на 4-м.

Модернизированы также кабинеты эндоскопии, ультразвуковой и функциональной диагностики на 1-м этаже, сообщили в областном минздраве.

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