В белинской больнице отремонтировали приемное отделение

В Белинской районной больнице закончился ремонт кабинетов приемного отделения. В помещениях заменены напольные покрытия и система освещения.

«Теперь пациенты, поступающие в больницу, будут проходить первичный осмотр и получать необходимую помощь в обновленных, светлых и чистых помещениях», - отметил главврач медучреждения Андрей Панин.

Капитальный ремонт 5-этажного лечебного корпуса, где находится приемное отделение, начался в 2024 году - в апреле стартовал поиск подрядчика.

На данный момент в здании обновлены фасад, входная группа, мягкая кровля, 5-й этаж и правое крыло на 4-м.

Модернизированы также кабинеты эндоскопии, ультразвуковой и функциональной диагностики на 1-м этаже, сообщили в областном минздраве.