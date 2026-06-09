В праздники изменится расписание пригородных поездов

Общество

В праздники изменится расписание пригородных поездов
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В Пензенской области с 11 по 15 июня в график движения пригородных поездов внесут изменения, предупредили в Башкортостанской ППК.

11, 12, 13, 14 и 15 июня назначат следующие поезда:

- № 7245 Пенза-I (отправление в 10:30) - Башмаково (прибытие в 13:38);

- № 7240 Башмаково (отправление в 13:50) - Пенза-I (прибытие в 16:56).

11, 12, 13, 14 июня назначат поезд № 7208 Рузаевка (отправление в 17:20) - Инза (прибытие в 20:19).

12, 13, 14 и 15-го числа жители региона смогут воспользоваться поездом № 7207 Инза (отправление в 07:20) - Рузаевка (прибытие в 08:24).

11, 12, 13, 14, 15 июня выведут из графика поезда, курсирующие по будням:

- № 7241 Пенза-I (отправление в 10:30) - Белинская (прибытие в 12:05);

- № 7242 Белинская (отправление в 15:22) - Пенза-I (прибытие в 16:56).

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