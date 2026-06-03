На проспекте Строителей в Пензе укладывают асфальт

На проспекте Строителей, на участке от путепровода 8 Марта до торгового центра «Олимп», укладывают выравнивающий (промежуточный) слой асфальта.

Работы идут на полосе по направлению из центра в Арбеково.

«Конечно, когда идет ремонт, создаются определенные неудобства для автомобилистов. Кроме того, жителям мешает шум и пыль. Стараемся минимизировать все неприятные моменты и просим отнестись с пониманием к временным трудностям», - отметил глава Пензы Олег Денисов.

Рабочие трудятся без выходных, график корректируются с учетом изменений дорожной обстановки.

Ранее стало известно о перекрытии улицы Строителей с 8:00 до 18:00 3, 4 и 5 июня из-за аварийно-ремонтных работ. Водителям придется объезжать проблемный участок по улицам Урожайной, Беляева, Гагарина и проспекту Победы.