На проспекте Строителей в Пензе укладывают асфальт

Общество

На проспекте Строителей в Пензе укладывают асфальт
Печать
Max

На проспекте Строителей, на участке от путепровода 8 Марта до торгового центра «Олимп», укладывают выравнивающий (промежуточный) слой асфальта.

Работы идут на полосе по направлению из центра в Арбеково.

На проспекте Строителей в Пензе укладывают асфальт

«Конечно, когда идет ремонт, создаются определенные неудобства для автомобилистов. Кроме того, жителям мешает шум и пыль. Стараемся минимизировать все неприятные моменты и просим отнестись с пониманием к временным трудностям», - отметил глава Пензы Олег Денисов.

На проспекте Строителей в Пензе укладывают асфальт

Рабочие трудятся без выходных, график корректируются с учетом изменений дорожной обстановки.

Ранее стало известно о перекрытии улицы Строителей с 8:00 до 18:00 3, 4 и 5 июня из-за аварийно-ремонтных работ. Водителям придется объезжать проблемный участок по улицам Урожайной, Беляева, Гагарина и проспекту Победы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дорога асфальт ремонт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!