В Пензенской области опасно купаться в 8 водоемах

В Пензенской области не рекомендуется купаться в 8 водоемах. Результаты исследования проб воды опубликовало региональное управление Роспотребнадзора в среду, 3 июня.

Вода не соответствует нормам по микробиологическим показателям на следующих пляжах:

- на ГПЗ-24 в Пензе (ул. Антонова);

- в Белинском районе (г. Белинский);

- в Башмаковском районе (р. п. Башмаково);

- в селе Березовка Неверкинского района (пруд Донгузлей);

- в Сосновоборском районе (Горский пруд);

- в селе Козловка Лопатинского района (в 600 м от Козловки на юго-восток, Заречный пруд);

- в селе Лапшово Камешкирского района (Лапшовский пруд);

- в селе Юлово Городищенского района (Юловский пруд).

Нарушения санитарно-химических нормативов не выявлены нигде. Пробы почвы на микробиологические и паразитологические показатели на всех пляжах соответствуют гигиеническим стандартам, указала в управлении РПН.

Ранее в региональном ГУ МЧС назвали 37 мест, открытых для купания этим летом.