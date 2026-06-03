В Пензенской области опасно купаться в 8 водоемах

В Пензенской области не рекомендуется купаться в 8 водоемах. Результаты исследования проб воды опубликовало региональное управление Роспотребнадзора в среду, 3 июня.
Вода не соответствует нормам по микробиологическим показателям на следующих пляжах:
- на ГПЗ-24 в Пензе (ул. Антонова);
- в Белинском районе (г. Белинский);
- в Башмаковском районе (р. п. Башмаково);
- в селе Березовка Неверкинского района (пруд Донгузлей);
- в Сосновоборском районе (Горский пруд);
- в селе Козловка Лопатинского района (в 600 м от Козловки на юго-восток, Заречный пруд);
- в селе Лапшово Камешкирского района (Лапшовский пруд);
- в селе Юлово Городищенского района (Юловский пруд).
Нарушения санитарно-химических нормативов не выявлены нигде. Пробы почвы на микробиологические и паразитологические показатели на всех пляжах соответствуют гигиеническим стандартам, указала в управлении РПН.
Ранее в региональном ГУ МЧС назвали 37 мест, открытых для купания этим летом.