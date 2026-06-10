В Пензе за год усыпили 13 безнадзорных собак

В 2025 году в Пензе отловили 568 безнадзорных собак, из них умертвили 13. Об этом говорится в докладе начальника управления ЖКХ Владимира Сорокопудова, подготовленном к заседанию в гордуме в среду, 10 июня.

6 животных усыпили после нападения на людей как агрессивных, 7 - по причине заболеваний.

17 пойманных на улицах Пензы собак передали в добрые руки.

«Мероприятия по отлову, содержанию и дальнейшему использованию животных без владельцев на территории Пензы осуществлялись в рамках заключенных управлением ЖКХ с ООО «Многопрофильное универсальное предприятие по очистке города» муниципальных контрактов на сумму 5 511 417 рублей», - говорится в докладе.

Отлов собак осуществляется по заявлениям от физических и юридических лиц, которые поступают в управление ЖКХ по телефону или в письменном виде.

По словам заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Олега Николаева, в 2025 году количество жителей региона, пострадавших от укусов животных, выросло по сравнению с 2024-м на 27,9%.

«Показатель - 286,8 на 100 тысяч по области. В Пензе - 304,4 на 100 тысяч, то есть из каждой тысячи больше 3 человек укушены. Среди детей показатель - 440 на 100 тысяч», - уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области планируется увеличить срок, по истечении которого проводится умерщвление животного, с 11 до 15 дней. Это расширит возможности для розыска потерявшихся питомцев владельцами.