Проект продолжения ул. Большой Арбековской попал на полку

Проект по продолжению Большой Арбековской улицы вдоль железной дороги вряд ли воплотят в жизнь. О нем вспомнили на заседании в гордуме в среду, 10 июня.

Тему поднял депутат Алексей Петров. Он отметил, что эта дорога разгрузила бы другие, в том числе проспект Строителей. Реализуется ли проект, народный избранник поинтересовался у заместителя главы администрации Ильдара Усманова.

Тот ответил, что не готов прокомментировать. «У нас много чего не воплощается в жизнь, много проектов на полках лежит», - признался чиновник.

По его словам, просчитывать стоимость дороги смысла нет, так как на ее строительство нужны деньги.

Среди проектов «на полках» - мост на Токарной, улица Рябова и др.

«Сейчас начинается проектирование дороги в Заре - ее будем делать. Больше ничего сказать не могу», - подытожил Ильдар Усманов.