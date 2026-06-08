На улице Московской спилят аварийные деревья

Общество

На улице Московской спилят аварийные деревья
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До конца июня на улице Московской спилят аварийные деревья, чтобы обезопасить горожан, сообщили в администрации Пензы.

На улице Московской спилят аварийные деревья

«На время проведения работ движение пешеходов по отдельным участкам улицы может быть ограничено», - предупредили в мэрии.

На улице Московской спилят аварийные деревья

Компенсационную высадку деревьев проведут осенью: на месте старых появятся молодые липы.

30 мая 2021 года город потрясла ликвидация лип на Московской. Подрядчик, занимавшийся реконструкцией, спилил 7 деревьев. В результате руководство области поручило сохранить насаждения, которые еще не успели уничтожить.

6 мая 2022 года на Московской начали появляться 15-летние липы, однако некоторые горожане не поверили, что они приживутся, так как, по их мнению, для корневой системы не предусмотрено достаточно места. Не удовлетворило пензенцев и состояние стволов «новичков» (они были покрыты лишайником).

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